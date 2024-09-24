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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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Куда пойти? Что посмотреть в ОКТЯБРЕ

Куда пойти? Что посмотреть в ОКТЯБРЕ?🍂🍂🍂 Культурная АФИША Новоаннинского Культурно-досугового комплекса поможет определиться с мероприятиями по душе!😍.

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