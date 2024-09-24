Куда пойти? Что посмотреть в ОКТЯБРЕ?🍂🍂🍂 Культурная АФИША Новоаннинского Культурно-досугового комплекса поможет определиться с мероприятиями по душе!😍.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Куда пойти? Что посмотреть в ОКТЯБРЕ?🍂🍂🍂 Культурная АФИША Новоаннинского Культурно-досугового комплекса поможет определиться с мероприятиями по душе!😍.