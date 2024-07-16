#МЧС предупреждает о сильной жаре!🔥 Днем 18-20 июля на территории Волгоградской области ожидается сильная жара +40.
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#МЧС предупреждает о сильной жаре!🔥 Днем 18-20 июля на территории Волгоградской области ожидается сильная жара +40.