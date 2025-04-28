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Власти предупредили о недопустимости необоснованного подорожания мяса в России

Власти предупредили о недопустимости необоснованного подорожания мяса в России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ предупредила торговые сети и отраслевые объединения о недопустимости необоснованного подорожания мяса, перечислив в этой связи «говядину, свинину, баранину, куриное мясо и иные продовольственные товары», пользующиеся спросом в период праздников.

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