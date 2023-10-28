Муж склонен к доминации

Пй. Вот тут не знаю. Я бы наверное обрубила все контакты разом. О чем тут разговаривать?

Майя Maja

Понимает, поэтому боится и ей стыдно, потому что понимает что все это неправильно, грязно для нее. Если бы было по другому, она бы не боялась даже близким рассказать.