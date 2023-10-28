Муж склонен к доминации и унижению в сексе. До свадьбы год отношений. Ничего не было заметно.
Муж склонен к доминации
Комментарии
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Элина Морозова
Пй. Вот тут не знаю. Я бы наверное обрубила все контакты разом. О чем тут разговаривать?
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1 д.
Вера Федорова
Говорит, любит...
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1 д.
Майя Maja
Понимает, поэтому боится и ей стыдно, потому что понимает что все это неправильно, грязно для нее. Если бы было по другому, она бы не боялась даже близким рассказать.
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1 д.
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