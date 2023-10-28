ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
ГлавнаяБлогПравила сайтаВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

18 644 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Петров
    Господа-товарищи, во многих семьях появилась "Алиса". Во первых, попробуйте у нее спросить  чей Крым? Ответ вас неско...Пять поводов для ...
  • Александр24
    Смеётесь? Любой, уважающий себя мужик, запросто всё это сделает. А ваши, которые этим не занимаются, - это пьяницы, н...Муж и жена должны...
  • Александр24
    Руки растут не оттуда, наверное, только у ЛГБТешников или у законченных лодырей, тех и этих надо безжалостно гнать из...Муж и жена должны...

Муж склонен к доминации

Муж склонен к доминации

Муж склонен к доминации и унижению в сексе. До свадьбы год отношений. Ничего не было заметно.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Элина Морозова
Пй. Вот тут не знаю. Я бы наверное обрубила все контакты разом. О чем тут разговаривать?
Ответить
1 д.
Вера Федорова
Говорит, любит...
Ответить
1 д.
Майя Maja
Понимает, поэтому боится и ей стыдно, потому что понимает что все это неправильно, грязно для нее. Если бы было по другому, она бы не боялась даже близким рассказать.
Ответить
1 д.

Картина дня

наверх