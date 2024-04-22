Жители Вельского района продолжают поддерживать участников СВО

В районе уже работает более десяти пунктов для создания маскировочных сетей, включая один в деревне ШиловскаяВ районе уже работает более десяти пунктов для создания маскировочных сетей, включая один в деревне ШиловскаяЭтот проект возглавила супруга участника СВО Наталья Крылова — с поддержкой местных жителей, администрации и бизнеса.