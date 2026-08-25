Китай собирается выпускать в Европе 1,5 млн авто ежегодно, Брюссель хочет заставить их использовать европейские комплектующие

Европейские законодатели ищут способы стимулировать отечественное производство. Китайские автопроизводители только начинают масштабную экспансию в Европе, но местное производство уже быстро набирает обороты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии