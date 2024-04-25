Сегодня в регионе электричество отключают в 3 городах и 5 поселениях. На правобережье Астрахани – на 13 часов

Самое позднее возобновление подачи электроэнергии – в 20:00. В четверг, 25 апреля, в плановом отключении электричества находятся 8 населенных пунктов: Астрахань – во всех районах РЭС (с 07:00 до 20:00, с 08:00 до 18:00,с 09:00 до 14:00, с 09:00 до 15:00, с 09:00 до 17:00, с 09:00 до 18:00, с 10:00 до 18:00, с 17:30 до 18:30); Ахтубинский район – г.