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Белый дом: Байден против законопроекта о помощи Израилю без Украины

Белый дом: Байден против законопроекта о помощи Израилю без Украины

Global Look Press/Sean Kilpatrick/STRSKP Администрация президента США Джо Байдена выступила против законопроекта палаты представителей Соединенных Штатов о помощи Израилю на 17,6 миллиарда долларов без выделения новых денег Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

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