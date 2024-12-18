Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Иван Ураганов
    Что же вы  хотели,завезти в Россию 30 миллионов и было всё в порядке?Такого уже не будет.Они приехали жить вместо нас...«Девушка в хиджаб...
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Чемодан, вокзал, кишлак!: мигранты, избившие подростков предъявили документы, в которых даже не были похожи сами на себя

Чемодан, вокзал, кишлак!: мигранты, избившие подростков предъявили документы, в которых даже не были похожи сами на себя

Yur-gazeta.Ru Когда новостные сводки рассказывают о нелегальных мигрантах, работающих в России, многие просто не обращают внимания.

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