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На Сахалине водитель насмерть переехал мужчину после драки с ножом

На Сахалине водитель насмерть переехал мужчину после драки с ножом

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Пьяный мужчина устроил драку с ножом, после чего сел в автомобиль и насмерть переехал жителя Новосибирска в городе Корсакове на Сахалине, сообщает регионально управление СК России.

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