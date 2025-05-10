На Сахалине водитель насмерть переехал мужчину после драки с ножом

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Пьяный мужчина устроил драку с ножом, после чего сел в автомобиль и насмерть переехал жителя Новосибирска в городе Корсакове на Сахалине, сообщает регионально управление СК России.
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