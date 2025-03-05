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Закон, порядок, государство

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Артиллеристы группировки войск «Центр» уничтожили танк ВСУ спешно покидавший позицию на Александро-Калиновском направлении СВО

Артиллеристы группировки войск «Центр» уничтожили танк ВСУ спешно покидавший позицию на Александро-Калиновском направлении СВО

В ходе ведения воздушной разведки операторами беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) группировки был выявлен маршрут передвижения техники и живой силы ВСУ из тылового района на линию боевого соприкосновения.

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