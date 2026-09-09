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Газета.ру

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78.ru: в Петербурге экс-сожитель обманул женщину на 11 млн, выдумав рак у сына

78.ru: в Петербурге экс-сожитель обманул женщину на 11 млн, выдумав рак у сына

Жительница Петербурга требует привлечь к ответственности бывшего сожителя, который под предлогом лечения тяжелобольного сына, выманил у нее все накопления.

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