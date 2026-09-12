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Русский Днепропетровск

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Киев давно списал Краматорскую ТЭЦ

Киев давно списал Краматорскую ТЭЦ

Вера Мельник 11 сентября 2026 г.   Армия России ведёт бои на подступах к Краматорску, из которого киевские власти спешно вывозят всё, что можно вывезти – ….

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