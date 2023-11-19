Русская весна
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Русская весна

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Комментарии
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Александр Салтановский
Да уж поскорее бы, чтоб бабам уцелевшим от могилизации и вообще оставшихся в живых, даже рожать не от кого было, чтоб укроДебилы на свет больше не появлялись!
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15 час.
Светлейший
Короче - всех хахлофф на утилизацию, включая самок, от этих только триппер...
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15 час.
Махамбет Толеугазин
... гнать всех на передок с 18 лет на утилизацию ...  если их всех не захерачить сейчас ..  затем после победы их трудно будет выкуривать из бандеровского подполья ..  на это уйдут десятилетия...  а оно вам надо? ...
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11 час.

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