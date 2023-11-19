Александр Салтановский Да уж поскорее бы, чтоб бабам уцелевшим от могилизации и вообще оставшихся в живых, даже рожать не от кого было, чтоб укроДебилы на свет больше не появлялись!

Светлейший Короче - всех хахлофф на утилизацию, включая самок, от этих только триппер...