На смену курортному сезону придет снег: в ближайшие дни Кубань накроет «мряка»

Проникновение холодных воздушных масс в регион вызовет осадки в виде дождя и мокрого снегопада. Непогода ожидается в Краснодарском крае, это также подтверждает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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