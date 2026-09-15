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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Третьяк о возвращении России на турниры: «Универсиада – первая ласточка. Потом пойдет каскад, будем надеяться. Надежда всегда умирает последней»

Президент ФХР Владислав Третьяк высказался о возможном возвращении молодежной и юниорской сборных России на чемпионаты мира.

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