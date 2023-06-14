Русская весна

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Мощные взрывы в Одессе: ВМФ России наносит удар по целям на Украине (КАРТА)

Мощные взрывы в Одессе: ВМФ России наносит удар по целям на Украине (КАРТА)

Мощные взрывы прогремели этой ночью в Одессе — ВМФ России нанесли удары по целям на Украине. Местные ресурсы сообщили о по меньшей мере четырёх взрывах в Одессе.

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