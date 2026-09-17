«Новые люди» в Петербурге подвели итоги агитационной кампании За несколько месяцев в активной работе приняли участие более 1,5 тысячи членов партии, сторонников и волонтёров.
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