19-летнего курянина оштрафовали на 4 000 рублей за символику АУЕ

Александр Ожогов на своей странице в одной из соцсетей разместил запрещенные аудиозаписи. Мелодии вне закона содержали в себе символику международного общественного движения «Арестантское уголовное единство».
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