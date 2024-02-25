Борющегося с онкологией короля Великобритании Карла III довели до слез

Монарха растрогали многочисленные открытки со словами поддержки.Больной онкологией король Великобритании Карл III признался, что его до слез растрогали тысячи писем со словами поддержки, которые пришли в Букингемский дворец.
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