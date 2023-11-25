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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Динамо» обыграло ЦСКА два раза подряд, но сегодня фаворит – армейцы

Болельщики ЦСКА и «Динамо» с нетерпением ждут дерби, которое состоится в рамках 16-го тура чемпионата России! Последние встречи соперников на официальном уровне завершились в пользу бело-голубых.

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