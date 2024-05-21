Строительство придорожного автоцентра возобновили вблизи деревни Дудкино

В Новомосковском административном округе возобновили строительство придорожного автоцентра с салоном по продаже автомобилей по адресу: 44-й километр Московской кольцевой автомобильной дороги, вблизи деревни Дудкино.
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