По прогнозам, “Дюна 2” за премьерный уик-энд заработает $170 млн По данным Deadline,...

По прогнозам, “Дюна 2” за премьерный уик-энд заработает $170 млнПо данным Deadline, картина Дени Вильнева может стать самым кассовым фильмом нового сезона, а ее касса в премьерный уикенд в мировом прокате ожидается в районе $170 млн.