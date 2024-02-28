По прогнозам, “Дюна 2” за премьерный уик-энд заработает $170 млн По данным Deadline,...

По прогнозам, “Дюна 2” за премьерный уик-энд заработает $170 млнПо данным Deadline, картина Дени Вильнева может стать самым кассовым фильмом нового сезона, а ее касса в премьерный уикенд в мировом прокате ожидается в районе $170 млн.
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