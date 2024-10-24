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Получение охотбилета в Германии. Часть 2

Получение охотбилета в Германии. Часть 2

В скором времени в России вернут экзамен на знание охотминимума для получения охотничьего билета. Сегодня мы продолжаем рассказ о том, как это происходит в другой стране, с традиционным и постоянно развивающимся охотничьим хозяйством – в Германии.

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