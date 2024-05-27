Жители Смоленска переживают за судьбу деревьев на улице Октябрьской Революции

Власти заверили: благоустройство не скажется на зеленых зонах В Смоленске продолжается масштабное благоустройство городских пространств: ведется реконструкция сада Блонье, сквера возле памятника Александру Твардовскому и Василию Теркину, Реадовского парка, улицы Октябрьской Революции и площади перед кинотеатром «Современник».