Драйверы экономики: эксперты отмечают прогресс в импортозамещении строительной химии

Рынок нефтехимической продукции для строительной отрасли конкурентен и обеспечен базовыми марками полимеровСтроительная отрасль — одна из ключевых и является драйвером в развитии экономики страны в целом.
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