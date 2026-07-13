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Бернарду о вылете Португалии с ЧМ: «Очень разочарован, что турнир завершился намного раньше, чем мы думали»

Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва назвал разочаровывающим выступление своей команды на чемпионате мира.

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