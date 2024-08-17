WP: Москва и Киев должны были в августе начать секретные переговоры в Катаре

Американское издание The Washington Post со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что Россия и Украина уже в этом месяце должны были отправить свои делегации в Катар для проведения секретных переговоров о мире, однако они были сорваны операцией ВСУ в Курской области.
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