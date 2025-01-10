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Украина не получит от ФРГ оружия на 3 миллиарда евро. Шольц заблокировал инициативу Бербок и Писториуса

Украина не получит от ФРГ оружия на 3 миллиарда евро. Шольц заблокировал инициативу Бербок и Писториуса

Der Spiegel пишет, что канцлер Германии Олаф Шольц заблокировал предоставление Украине военной помощи на три миллиарда евро, которую продвигали его коллеги по немецкому правительству Анналена Бербок и Борис Писториус.

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