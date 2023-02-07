Проблемы с танками у ВСУ только начинаются

Последний месяц всё внимание западных СМИ было приковано к очередной украинской проблеме: согласятся ли «западные партнёры» в качестве военной помощи отправить на Украину танки – американские «Абрамс» и немецкие «Леопарды» Источник: livejournal.
Последний месяц всё внимание западных СМИ было приковано к очередной украинской проблеме: согласятся ли «западные партнёры» в качестве военной помощи отправить на Украину танки – американские «Абрамс» и немецкие «Леопарды» Источник: livejournal.
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