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Песков: визит наследного принца Саудовской Аравии в Россию будет прорабатываться

Песков: визит наследного принца Саудовской Аравии в Россию будет прорабатываться

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что визит наследного принца, председателя Совета министров Саудовской Аравии Мухаммеда Бен Сальмана Аль Сауда в Российскую Федерацию будет прорабатываться по дипломатическим каналам, передает РИА Новости.

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