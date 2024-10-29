Небензя нашел виновника нового витка эскалации на Ближнем Востоке

США и их союзники сознательно спровоцировали новый виток эскалации на Ближнем Востоке, заявил постпред России при ООН Василий Небензя на экстренном заседании Совета Безопасности, созванного по просьбе Ирана в связи с израильским ударом.
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