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Дзен Дневник

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Небензя нашел виновника нового витка эскалации на Ближнем Востоке

Небензя нашел виновника нового витка эскалации на Ближнем Востоке

США и их союзники сознательно спровоцировали новый виток эскалации на Ближнем Востоке, заявил постпред России при ООН Василий Небензя на экстренном заседании Совета Безопасности, созванного по просьбе Ирана в связи с израильским ударом.

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