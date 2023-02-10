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Мэтью Ишбия – о переходе Дюрэнта: «Финикс» станет одной из лучших спортивных организаций»

Новый владелец «Финикса» Мэтью Ишбия прокомментировал крупный обмен с «Бруклином», в результате которого команду пополнили Кевин Дюрэнт и Ти Джей Уоррен.

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