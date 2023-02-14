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Андрей Кошкин назвал фаворита гран-при АСА в легком весе: «Вартанян доставит проблем Резникову и борьбе и в ударке»

Боец АСА Андрей Кошкин поделился ожиданиями от предстоящего финала гран-при легковесов, в котором сойдутся Артем Резников и Эдуард Вартанян: «После поединка Вартаняна с Раисовым Эдуард фаворит для меня.

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