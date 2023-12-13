Никто из класса не смог ответить даже на 2 вопроса этого теста по географии: а вы справитесь?

Всего 7 вопросов! фото: PinterestНа эти простые вопросы по географии не смогли бы ответить школьники, а вы сможете получить за них хотя бы три? Попробуйте ответить на все вопросы правильно, только, чур, не подглядывать! Вопросы охватывают довольно большое количество тем, но взрослый человек, вероятно, способен ответить на любой из них.