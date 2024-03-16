"МТС Travel" запустил функцию "Еду по работе"

Оператор связи МТС объявил о запуске нововведения в сервисе бронирования отелей "МТС Travel". Согласно пресс-релизу компании, пользователи могут использовать функцию "Еду по работе", чтобы найти отель рядом с местом работы в командировке, выбрать жильё на основании оценок других бизнес-путешественников и получить закрывающие документы автоматически.
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