"МТС Travel" запустил функцию "Еду по работе"

Оператор связи МТС объявил о запуске нововведения в сервисе бронирования отелей "МТС Travel". Согласно пресс-релизу компании, пользователи могут использовать функцию "Еду по работе", чтобы найти отель рядом с местом работы в командировке, выбрать жильё на основании оценок других бизнес-путешественников и получить закрывающие документы автоматически.