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Китай

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Китай приветствует включение Нигерии в число стран-партнеров БРИКС

Пекин, 20 января /Синьхуа/ -- Китай приветствует и поздравляет Нигерию с присоединением к БРИКС в качестве страны-партнера, заявила в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя то, что Нигерия стала девятой страной-партнером БРИКС.

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