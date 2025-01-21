Китай приветствует включение Нигерии в число стран-партнеров БРИКС

Пекин, 20 января /Синьхуа/ -- Китай приветствует и поздравляет Нигерию с присоединением к БРИКС в качестве страны-партнера, заявила в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя то, что Нигерия стала девятой страной-партнером БРИКС.