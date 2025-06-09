Врач Гурин: Бег летом может способствовать тепловому удару и обезвоживанию

Занятия спортом, включая бег, в жаркую погоду могут сказаться на здоровье. Не всегда это полезно. УФ-повреждения, солнечный удар, обезвоживание и негативное влияние на сердце: с этим можно столкнуться, занимаясь тренингом летом.