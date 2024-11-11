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  • Стэйси
    Кому-то это интересно ? Есть новости интереснее«Я тысячу раз изм...
  • Наталья Середа
    Что вы лезете в семью!!! Уехал, значит так надо ему,семье.Он настрадался и страдает.Не лезьте в чужие семьи!Нашел себе молоду...
  • Evgeniy LeV
    хз... Чингачгук какой-то.Тэхен написал пуб...

Является агентом Белого дома? Теории заговора о том, почему людей заставляют верить в ментальные проблемы Бритни Спирс

Является агентом Белого дома? Теории заговора о том, почему людей заставляют верить в ментальные проблемы Бритни Спирс

Может быть, она вовсе не та, кем кажется? Или же ее просто нет в живых уже 24 года? Многие пользователи неоднократно слышали о том, что Бритни Спирс испытывает большие проблемы, а все ее имущество и финансы на протяжении долгих лет находились в руках отца.

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