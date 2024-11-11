Является агентом Белого дома? Теории заговора о том, почему людей заставляют верить в ментальные проблемы Бритни Спирс

Может быть, она вовсе не та, кем кажется? Или же ее просто нет в живых уже 24 года? Многие пользователи неоднократно слышали о том, что Бритни Спирс испытывает большие проблемы, а все ее имущество и финансы на протяжении долгих лет находились в руках отца.