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ЕС готовит крупнейший пакет санкций против России 

ЕС готовит крупнейший пакет санкций против России 

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз намерен принять крупнейший с начала конфликта на Украине пакет антироссийских санкций.

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