Что ожидать от американских танков Abrams на фронте? Мнения экспертов

На сегодняшний день Украина получила менее половины от обещанной партии из 31 танка M1 Аbrams. Накануне Пентагон заявил о выделении нового пакета военной помощи на $175 миллионов, который включает 120-миллиметровые снаряды с обеднённым ураном для танков Аbrams.