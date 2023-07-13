Военное обозрение

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США на саммите НАТО намекнули президенту Украины на возможность сокращения военной помощи в случае слишком больших запросов Киева

США на саммите НАТО намекнули президенту Украины на возможность сокращения военной помощи в случае слишком больших запросов Киева

11-12 июля в Вильнюсе (Литва) прошел саммит Североатлантического альянса, на котором Украина не получила никакой конкретики по вступлению в НАТО, зато президенту Владимиру Зеленскому высказали определенные претензии – едва ли не впервые за все время конфликта.

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