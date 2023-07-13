США на саммите НАТО намекнули президенту Украины на возможность сокращения военной помощи в случае слишком больших запросов Киева

11-12 июля в Вильнюсе (Литва) прошел саммит Североатлантического альянса, на котором Украина не получила никакой конкретики по вступлению в НАТО, зато президенту Владимиру Зеленскому высказали определенные претензии – едва ли не впервые за все время конфликта.
Популярные статьи
- НАТО потребовала от России немедленно прекратить спецоперацию и вывести с территории Украины войска и боевую технику
- Выбежавший навстречу кортежу Зеленского с криком «Анафема» болгарский политик ранее сбрасывал флаг Украины с мэрии Софии
- «Отдохнули, теперь пора обнулять»: депутат Госдумы предложил не брать в плен прибывших из Турции «азовцев»
Свежие комментарии