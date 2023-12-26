1 января на экраны вернется шоу «Большая разница»

МОСКВА, 26 декабря, ФедералПресс. В пресс-службе Первого канала заявили, что 1 января 2024 года на экраны вернется шоу пародий «Большая разница» с новыми скетчами по мотивам «Чебурашки», «Холопа», «Служебного романа» и «Барби».