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Очередной улов СБУ — в Одессе не заканчиваются «русские шпионы»

Очередной улов СБУ — в Одессе не заканчиваются «русские шпионы»

Мы не раз упоминали о том, как украинские спецслужбы маргинализируют «русских шпионов» и «агентов Кремля», которых задерживают за поджоги ВСУшных машин, корректировку ударов и прочую диверсионную деятельность.

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