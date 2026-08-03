Coldcard Losses Near $114M As Small Bitcoin Transfers Spike Via Decrypt.co, Small Bitcoin holders moved coins on July 31 at a rate not seen since the collapse of FTX, according to CryptoQuant, as news spread that Coldcard hardware wallets had been generating guessable keys for five years.
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