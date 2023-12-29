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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Софья Муравьева: «В этом сезоне думаю о местах, а не только о чистом прокате. Хочу побеждать и буду много работать для этого»

– Поэтому на волне адреналина пошли на тройные аксели на московском этапе? – На самом деле я хотела еще в Казани, но тренеры отговаривали.

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