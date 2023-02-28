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ВОЗ подтвердила качество российской противогриппозной вакцины "Флю-М"

ВОЗ подтвердила качество российской противогриппозной вакцины "Флю-М"

Новая противогриппозная вакцина "Флю-М", разработанная Санкт-Петербургским НИИ вакцин и сывороток (СПбНИИВС) ФМБА России, в рамках процедуры преквалификации прошла проверку в двух независимых лабораториях Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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