Обязательно хвалите себя за это каждый день: 20 важных утренних дел Алёна ЮрьеваСвежие данные социологического опроса, проведенного в Лондоне, подчеркивают: для 91% жителей города выполнение утренних задач, таких как доставка детей в школу и успешное преодоление дороги на работу, становится личной «победой».
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