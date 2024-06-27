Обязательно хвалите себя за это каждый день: 20 важных утренних дел Алёна ЮрьеваСвежие данные социологического опроса, проведенного в Лондоне, подчеркивают: для 91% жителей города выполнение утренних задач, таких как доставка детей в школу и успешное преодоление дороги на работу, становится личной «победой».