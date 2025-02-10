Ещё пять офицеров ВС РФ опровергли в суде вину генерал-майора Попова

Сегодня группа военнослужащих, допрошенных в Тамбовском гарнизонном военном суде, опровергла доводы следствия о ненужности металлоконструкций и их хищения, в котором обвиняется бывший командующий 58-й армией генерал-армии Иван Попов.
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