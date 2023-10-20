ИИ ловит медиков за руку. Анализ бигдаты показал массовое мошенничество

Mains Lab обнаруживает мошеннические схемы в медицинских биллингах с помощью анализа искусственного интеллектаКомпания Mains Lab, входящая в состав Mainsgroup Group, использовала анализ больших данных на основе искусственного интеллекта для тщательного изучения более 4 млн случаев выставления счетов за медицинские услуги.